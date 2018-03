Hai trạm BOT Hạ Long – Mông Dương trên quốc lộ 18 chính thức thu phí từ hôm nay

(VTC News) - Từ 13/2, 2 trạm thu phí trên quốc lộ 18, đoạn Hạ Long – Mông Dương chính thức thu phí sau thời gian thử nghiệm.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu từ 0h ngày 13/2, Công ty Cổ phần BOT Biên Cương chính thức thu phí Dự án nâng cấp và cải tạo quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương tại các trạm thu giá Km153+450 và Km156+985QL18.

Trước đó, Công ty Cổ phần Biên Cương đã phát thẻ ưu tiên, miễn giảm giá cho người dân tại TP Cẩm Phả trong suốt quá trình thu phí.

Trạm thu phí BOT Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương tại Km153+450.

Chiều 12/2, Đại tá Nguyễn Bá Bính - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ có buổi làm việc với đại diện chính quyền, Công an TP Cẩm Phả và Công ty Cổ phần BOT Biên Cương về công tác đảm bảo an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông, chuẩn bị cho việc chính thức thu phí tại dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương.

Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền và các cơ quan chức năng đã trao đổi và đưa ra những phương án cụ thể nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông thời điểm bắt đầu thu phí.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức nắm tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm và xử lý nghiêm đối với những hành vi cố tình phá hoại, gây mất trật tự xã hội, gây ùn tắc giao thông tại trạm thu phí.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng tăng cường lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, phối hợp chặt chẽ với Công an TP Cẩm Phả và Công ty BOT Biên Cương chủ động các phương án xử lý tình huống liên quan đến an ninh trật tự trong quá trình thực hiện thu phí qua đoạn đường trên.

Video: Đường QL18 đoạn Hạ Long - Mông Dương trước và sau khi hoàn thành (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương (Quảng Ninh) có chiều dài 38km, nền đường rộng 20,5m, thiết kế 4 làn xe. Các đoạn qua khu dân cư bổ sung hệ thống rãnh dọc. Riêng các đoạn có địa hình khó khăn, dân cư dày đặc bám sát tuyến áp dụng mặt cắt ngang 4 làn xe hạn chế nền đường 16,5m. Trên tuyến bố trí 6 nút giao bằng và trạm thu phí lệch. Tổng mức đầu tư bao gồm cả giải phóng mặt bằng gần 2.000 tỷ đồng.

Minh Khang