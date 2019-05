Hai thi thể phát hiện trong thùng nhựa đổ bê tông ở Bình Dương: Công an khám xét ngôi nhà thứ 2

Đến 10h30 ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương khám nghiệm căn nhà thứ 2 liên quan đến vụ án mạng 2 thi thể nam bị đổ bê tông được phát hiện tại một căn nhà cấp 4 tại xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Căn nhà thứ 2 bị khám xét nằm trên đường D2, khu công nghiệp Bàu Bàng (Bình Dương), cách căn nhà thứ nhất khoảng 15km. Đây là căn nhà được 2 người phụ nữ liên quan đến vụ án mạng thuê lại để sống.

Một số người dân sống gần đây cho biết, căn nhà này cũng thường xuyên che bạt và người thuê rất ít khi lui tới.

Công an khám nghiệm căn nhà thứ 2 liên quan đến vụ án mạng.

Trước đó, khoảng 0h ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện và tạm giữ 4 người phụ nữ liên quan đến vụ án gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Thiên Hà, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

Thời điểm bị bắt giữ, nhóm người này đang ở một khách sạn thuộc phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Theo nhân viên khách sạn, nhóm người này thuê một phòng để ở từ 1 tháng trước.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm bước đầu khai nhận hành vi sát hại 2 người đàn ông rồi phi tang.

Những người này khai lý do giết 2 người đàn ông là do mâu thuẫn trong sinh hoạt. Hiện tại, công an đang tiếp tục tập trung làm rõ động cơ gây án của các đối tượng.

Khách sạn nơi nhóm nghi phạm thuê để sinh sống được khoảng 1 tháng.

Trước đó, căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Minh Vương (hộ khẩu thường trú tại ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) sở hữu và bán lại cho ông Nguyễn Thanh H. (thường trú tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng).

Họ thỏa thuận ngày 15/5 giao nhà. Khi ông H. thuê người đến dọn nhà để sử dụng theo như thỏa thuận thì phát hiện trong nhà có 1 bồn nhựa bên trong được đổ đầy bê tông và 1 phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài.

Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, ông H. phát hiện xác người bên trong nên trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận hiện trường, cơ quan công an tiếp tục phát hiện xác người thứ 2 trong phuy nhựa còn lại cũng đang trong quá trình phân hủy.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, thi thể cả hai người đàn ông được tìm thấy đều có dấu hiệu bị giết. Nhận định ban đầu, công an cho rằng phải có nhiều hơn một đối tượng gây ra án mạng.

PHẠM DIỆN