Hai thi thể phân hủy trong căn nhà ở Lạng Sơn: Hé lộ nguyên nhân

Chiều 17/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ 2 thi thể đang phân hủy trong ngôi nhà ở TP Sơn La, công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh L.T.C. (45 tuổi, ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) và chị N.L.H. (43 tuổi, người địa phương).

Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an nhận thấy toàn bộ cửa đều được chốt từ bên trong, dấu vết ban đầu không thấy có sự xuất hiện của người thứ 3. "Nguyên nhân có thể do 2 người sát hại nhau, cả 2 nạn nhân đều đã chết nên nhiều khả năng vụ án sẽ bị đình chỉ", vị công an nói.

Được biết, anh C. nghiện ma túy, lên TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) để điều trị bệnh về thần kinh, còn chị H. buôn bán ma túy.

Căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể đang phân hủy.

Như VTC News đưa tin, ngày 16/8, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà khóa trái trên đường Nguyễn Thế Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn. Sau khi phá cửa, người dân phát hiện thi thể anh C. và chị H. trong quá trình phân hủy. Tại hiện trường, trên thi thể 2 nạn nhân có nhiều vết thương dính máu và một lượng ma túy. Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng.