Hai thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Xuất hiện nghi can thứ 5

Liên quan đến vụ án hai người đàn ông bị sát hại phi tang trong thùng bê tông ở ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định còn một nghi can hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 4 nghi can là phụ nữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cả hai cùng thường trú tại quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang).

Bước đầu, nhóm nghi can khai nhận, hơn 1 tháng trước đã thuê và lưu trú tại căn nhà phát hiện 2 tử thi giấu trong bồn nước và thùng phuy đổ đầy bê tông.

Sau khi rời khỏi căn nhà phát hiện tử thi, nhóm 5 người này lưu trú tại khách sạn Tiamo (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một).

Sau đó, 1 người đã bỏ đi trước khi công an phát hiện bắt giữ. Nguyên nhân nghi can thứ 5 rời đi được những người này khai báo là do không chịu được cực khổ.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã khám xét nhiều địa điểm liên quan đến vụ án mạng.

Quá trình khám xét, công an thu được nhiều tang vật, bằng chứng, dấu vết… liên quan đến vụ án.

Cụ thể, qua khám xét chiếc ô tô 7 chỗ chở 4 phụ nữ này, công an tìm thấy nhiều vật dụng sinh hoạt như: Nồi niêu, chén bát, quần áo… và rất nhiều tiền (1 cọc tiền 500 nghìn đồng và 1 cọc 200 nghìn đồng).

Hiện số tang vật này đang được công an tạm giữ, phục vụ công tác điều tra.

Chiều cùng ngày, công an cũng khám xét một căn nhà gần đường D2, trong khu tái định cư Bàu Bàng, (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) cách nơi tìm thấy 2 thi thể bị đổ bê tông khoảng 15km.

Đây là căn nhà được 2 người phụ nữ có liên quan đến vụ án mạng thuê để sinh sống. Cũng như căn nhà trước được thuê, căn nhà này được che bạt kín mít và thường xuyên trong tình trạng khoá cửa.

