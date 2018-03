Hai tàu hỏa suýt tông nhau ở Đồng Nai: Lái tàu thừa nhận sai sót

(VTC News) - Lái tàu SE25 thừa nhận sai sót, chủ quan trong nhìn nhận tín hiệu dẫn đến việc điều khiển tàu vào khu gian khi chưa được sự cho phép.

Ngày 28/2, trả lời VTC News, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã xác định được nguyên nhân sự cố hai đoàn tàu suýt tông nhau gần ga Dầu Giây (Đồng Nai) và đang báo cáo lên Bộ. Nguyên nhân chủ quan được xác định là do lái tàu.

Trong cuộc họp sáng nay, lãnh đạo Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn cho biết đã quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ với các lái tàu liên quan để điều tra nguyên nhân sự việc.

Hai tàu hỏa suýt đâm nhau ở Đồng Nai. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, lái tàu SE25 thừa nhận sai sót, chủ quan trong nhìn nhận tín hiệu dẫn đến việc điều khiển tàu vào khu gian khi chưa được sự cho phép.

Trước đó như báo chí đưa tin, sáng 27/2, tàu khách SE25 kéo 13 toa hướng từ Hà Nội - Sài Gòn do trưởng tàu tên Bằng và lái tàu Thịnh điều khiển, dự kiến tránh nhau với tàu hàng ASY2 tại ga Dầu Giây (Đồng Nai).

Lúc này, ga Dầu Giây báo cho nhân viên điều độ chạy tàu SE25 đã thông qua ga lúc 5h59 ngày 27/2.

Nhưng sau đó khi phát hiện hai tàu đối đầu, nhân viên điều độ chạy tàu đã cùng các đơn vị liên quan gọi điện "bắt" hai đoàn tàu dừng lại tránh đụng nhau.

Nhận được tin báo, hai đoàn tàu trên dừng lại cách nhau 10m tại km 1663 +340 khu gian Dầu Giây - Trảng Bom.

Video: Khoảnh khắc hai tàu hỏa suýt đâm nhau ở Đồng Nai

Lãnh đạo Ban An toàn giao thông Đồng Nai xác nhận: "Vụ việc xảy ra ở khu vực giữa ga Dầu Giây và Trảng Bom. Do phát hiện ngăn chặn kịp thời nên rất may tai nạn chưa xảy ra".

Theo ông Hoàng Quang Vinh - Giám đốc xí nghiệp đầu máy, toa xe Sài Gòn, sau khi sự việc xảy ra, tàu khách đã được kéo quay ngược lại ga Dầu Giây để tránh tàu hàng và tiếp tục hành trình về ga Sài Gòn an toàn.

"Nguyên nhân vụ việc hay quy trình vận hành nhân viên ga và lái tàu đúng sai thế nào, cơ quan chức năng đang điều tra", ông Vinh nói.

Trong khi đó, ông Đoàn Duy Hoạch - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sự cố do tàu khách đi vào khu gian chưa có tín hiệu cho phép, trong khi có tàu hàng chưa thoát ra.

Vụ việc khiến nhiều đoàn tàu bị trễ giờ, ùn tắc tại các ga.

Trước đó, ngành đường sắt từng xảy ra sự cố tương tự khi hai tàu hỏa SE1 và SQN2 suýt tông nhau trên đoạn ga Suối Vận (Bình Thuận) do nhân viên trực ban chạy tàu thuộc Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn ngủ quên.

>>> Đọc thêm: Hai tàu hỏa suýt tông nhau ở Đồng Nai: Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu báo cáo

Minh Hải