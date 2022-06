Hai tàu hải quân Ấn Độ sắp đến Việt Nam

(VTC News) -

Theo Đại sứ quán Ấn Độ, hai tàu hải quân Ins Sahyadri và Ins Kadmatt, dưới sự lãnh đạo của Thống soái Chỉ huy Hạm đội phía Đông, Chuẩn Đô đốc Sanjay Bhalla, sẽ đến bến cảng Nhà Rồng. Chuyến thăm trùng với lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ diễn ra các buổi tiếp xúc trao đổi chuyên môn giữa hải quân hai nước, cũng như các cuộc gặp gỡ. Đoàn Hải quân Ấn Độ sẽ thăm di tích lịch sử trong nội thành và quanh TP.HCM, cũng như tham gia một số sự kiện thể thao.

Tàu hải quân Ins Sahyadri. (Ảnh: Deccan Herald).

Sau khi hoàn thành giai đoạn thăm cảng, hải quân Ấn Độ và Việt Nam sẽ diễn tập theo hình thức PASSEX.

Quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm gần đây; được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện, trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam tháng 9/2016. Hai bên đều coi trọng sự phát triển của quan hệ song phương và cùng thực hiện cam kết duy trì những cuộc tiếp xúc cấp cao trong quãng thời gian đầy thử thách của đại dịch COVID-19.

Quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã thăm Việt Nam từ ngày 8 đến 10/6. Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Ấn Độ - Việt Nam đến năm 2030 đã được ký kết, đưa ra định hướng phát triển trong tương lai. Biên bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần cũng được ký kết.

Hợp tác Công nghiệp Quốc phòng đang nhanh chóng nổi lên như thành phần quan trọng trong các cam kết quốc phòng song phương. Dự án đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam theo gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD mà chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp.

Trong bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế đang nổi lên ở trong và ngoài khu vực, quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh giữa Ấn Độ và Việt Nam là yếu tố quan trọng cho sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cả hai quốc gia đều cam kết đạt được một khu vực hòa bình, ổn định, an ninh, tự do, mở, bao trùm và tuân theo luật lệ.

Hợp tác hải quân cũng là trọng tâm của quan hệ đối tác quốc phòng song phương, bao gồm nhiều hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tập trận song phương, sửa chữa, bảo dưỡng và hỗ trợ hậu cần.

Các chuyến thăm của tàu hải quân và cảnh sát biển hai nước giờ đây đã trở thành hoạt động thường xuyên. Chuyến thăm Việt Nam sắp tới đây là một phần trong những hoạt động đang diễn ra và nhằm tăng cường hợp tác hàng hải giữa hải quân hai nước.