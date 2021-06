Hai tân Phó Bí thư Quận ủy 9X ở Hải Phòng là ai?

(VTC News) -

Cụ thể, Thường trực Thành ủy Hải Phòng điều động và chỉ định ông Nguyễn Quang Diện (31 tuổi), Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Quang Diện, Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn.

Cùng ngày, Thường trực Thành ủy Hải Phòng cũng diều động và chỉ định ông Lê Toàn Khánh (31 tuổi), Trưởng phòng Quản lý ngân sách - Tin học thống kê, Sở Tài chính Hải Phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Kiến An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Quang Diện, Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận ủy Đồ Sơn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Diện bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức quận Đồ Sơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Lê Toàn Khánh, Phó Bí thư Quận ủy Kiến An cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo TP Hải Phòng và tập thể lãnh đạo quận Kiến An. Ông Khánh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo quận Kiến An hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Hồng Vinh và ông Lê Toàn Khánh (bên phải).

Theo lộ trình Thành ủy Hải Phòng đề ra, trong nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố sẽ tăng cường mỗi quận, huyện ít nhất một cán bộ trẻ (tuổi dưới 35) giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện.

Năm 2021, Hải Phòng phấn đấu từ 40-60% quận, huyện có cán bộ trẻ giữ chức vụ Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện.

Đến năm 2024, Hải Phòng bố trí cho các quận, huyện còn lại và bố trí tăng thêm cho những nơi có điều kiện. Mỗi quận, huyện bố trí 20-25% số xã, phường, thị trấn có cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.