Hải quân Mỹ - Australia tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

(VTC News) -

Tàu khu trục USS Curtis Wilbur của hải quân Mỹ và hộ vệ hạm HMAS Ballarat của hải quân Hoàng gia Australia đã thực hiện diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông. Cuộc tập trận diễn ra từ hôm 6/6 đến 11/6.

Cuộc diễn tập giữa tàu USS Curtis Wilbur và HMAS Ballarat bắt đầu với nội dung phối hợp di chuyển và tiếp liệu trên biển với sự tham gia của tàu hậu cần USNS Big Horn. Tàu chiến Mỹ và Australia đã diễn tập, phối hợp hoạt động trực thăng, bắn đạn thật và các hoạt động hàng hải khác.

Hải quân Mỹ và Australia tổ chức phối hợp tập trận, thách thức hoạt động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Các cuộc tập trận này nhằm tăng cường hơn nữa khả năng tương tác giữa hải quân Mỹ và Australia, thể hiện cam kết của Washington trong việc hợp tác với các đối tác cùng chí hướng trong khu vực trong nỗ lực duy trì trật tự quốc tế ở Biển Đông.

“Tôi vô cùng hào hứng khi được làm việc với đồng minh Australia. Sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai bên thể hiện quyết tâm và cam kết không ngừng của chúng tôi nhằm duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, thúc đẩy an ninh và thịnh vượng trong khu vực”, Anthony Massey, chỉ huy trưởng của tàu USS Curtis Wilbur, cho hay.

Trong thời gian qua, dưới thời Tổng thống Joe Biden, hải quân Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện tại Biển Đông. Sự hiện diện của hải quân Mỹ ở khu vực nhằm thách thức các hành động hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc khi điều hàng trăm tàu cá đến Biển Đông, cứ các chiến đấu cơ quân sự áp sát biên giới Malaysia.

Liên quan đến hoạt động của tàu chiến nước ngoài ở Biển Đông, Việt Nam luôn mong muốn các bên liên quan duy trì hòa bình và thượng tôn pháp luật quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thường xuyên nhấn mạnh: "Duy trì hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ở Biển Đông là mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong rằng các bên nỗ lực đóng góp một cách có trách nhiệm vào tiến trình này”.