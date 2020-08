Hải Phòng yêu cầu xử nghiêm những kẻ đốt pháo sáng, gây rối trên khán đài

Ngày 6/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam chỉ đạo xử lý nghiêm các thành phần mang danh cổ động viên Hải Phòng gây rối an ninh trật tự tại các trận thi đấu bóng đá thuộc giải Vô địch quốc gia năm 2020.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng giao Công an Thành phố chủ trì cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng, Công ty Cổ phần Thể thao Hải Phòng và các cơ quan thành viên Ban Tổ chức các trận thi đấu bóng đá trong khuôn khổ V-League và Cúp quốc gia tại Hải Phòng tăng cường lực lượng an ninh, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng cung cấp pháo, tình trạng tổ chức và đốt pháo sáng, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm mất an ninh, an toàn trong các trận đấu bóng đá.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu xử nghiêm những người gây rối trên khán đài.

Đồng thời, giao Công an Thành phố và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động bóng đá, cổ động viên bóng đá và các hoạt động liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đối với các trận đấu tại V-League và Cúp quốc gia 2020 và các hoạt động trên sân Lạch Tray.

Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty Cổ phần thể thao, Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng khẩn trương thực hiện việc thành lập hoặc công nhận Hội Cổ động viên Bóng đá Hải Phòng và chủ động làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện các thủ tục để tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật.

UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu khẩn trương thành lập hoặc công nhận Hội Cổ động viên Bóng đá Hải Phòng để tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị nêu trên chủ động phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng, Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan chức năng liên quan tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với các cổ động viên bóng đá Hải Phòng, tuyệt đối không sử dụng pháo sáng, làm mất an ninh trật tự tại Sân vận động Lạch Tray và các sân khách; cổ vũ văn minh, lịch sự, đúng quy định.

Trước đó, Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T có văn bản đề nghị xử lý các thành phần mang danh cổ động viên Hải Phòng gây quá khích trong trận đấu ngày 17/7/2020 tại sân Hàng Đẫy.

Theo đó, Công ty đề nghị các sở, ngành chức năng Hải Phòng xử lý việc một số cổ động viên Hải Phòng quá khích đã đốt 6 quả pháo sáng và có một số hành vi thiếu văn hóa, kỳ thị trên sân Hàng Đẫy tại vòng 10 V-League 2020 khi Hà Nội FC gặp CLB Hải Phòng.