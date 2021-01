Hải Phòng: Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng

(VTC News) -

Sáng 8/1, Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng vừa tổ chức Lễ phát động ra quân năm An toàn giao thông 2021 và Đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.

Với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”, Lễ phát động ra quân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Phấn đấu giảm TNGT trên địa bàn thành phố tối thiểu từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Ban An toàn giao thông thành phố đã tổ chức Lễ phát động ra quân năm An toàn giao thông 2021 và Đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.

Nhấn mạnh phát biểu tại Lễ phát động ra quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đánh giá, trong năm qua, cùng với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, tình hình TNGT trên địa bàn thành phố đã giảm cả 3 tiêu chí: toàn thành phố xảy ra 79 vụ TNGT, làm chết 63 người, bị thương 38 người; so với cùng kỳ, số vụ giảm 17 (-17,71%); số người chết giảm 15 (-19,23%), số người bị thương giảm 4 (-9,52%). Ý thức chấp hành pháp luật của người dân thành phố khi tham gia giao thông được nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ phát biểu tại Lễ ra quân

Để đảm bảo cho người dân thành phố đón năm mới 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu trong vui tươi, an toàn; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm ATGT năm 2021, phấn đấu mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5-10% ở cả 3 tiêu chí, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố kêu gọi các sở, ngành, địa phương và các đoàn thể thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT.

Lực lượng chức năng thành phố đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; trong đó tập trung và xử lý nghiêm những lỗi như: vi phạm nồng độ cồn, phương tiện không hoặc quá hạn đăng ký, đăng kiểm, phương tiện không đảm bảo các điều kiện an toàn, vi phạm tốc độ, vi phạm tải trọng… Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giao thông, xóa điểm đen, điều chỉnh bất cập về biển báo hiệu, phân làn, phân luồng phương tiện.

Hải Phòng là đầu mối giao thông khu vực phía Bắc, tiếp nhận số lượng lớn hàng hóa thông qua cảng vận chuyển đi các địa phương chủ yếu bằng đường bộ. Hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng trong 5 năm qua tăng trưởng bình quân đạt 15,88%/năm. Năm 2020 ước đạt 142,84 triệu tấn, vượt 1,3 lần so với mục tiêu đề ra (110 triệu tấn).

Lực lượng chức năng Thành phố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phương tiện không hoặc quá hạn đăng ký, đăng kiểm, vi phạm tốc độ, vi phạm tải trọng…

Thời gian qua, lượng phương tiện trên địa bàn thành phố liên tục tăng, đặc biệt là lượng xe container, xe tải nặng đã gây áp lực cho giao thông thành phố, nhất là trên các tuyến ra vào khu vực cảng Hải Phòng.

Bên cạnh đó, thành phố hiện có 12 khu công nghiệp lớn đang hoạt động, thu hút hơn 145.000 công nhân lao động, phần lớn các khu công nghiệp đều tập trung gần các trục đường giao thông huyết mạch và các tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn…. những yếu tố trên đã phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo trật tự ATGT của thành phố.