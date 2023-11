Hải Phòng: Xe máy ngược chiều tông nhau, 2 người thiệt mạng

(VTC News) -

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần lối rẽ vào khu tái định cư Nhân Hoà, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Tối 11/11, thông tin với VTC News, lãnh đạo xã Nhân Hòa cho biết, khoảng 15h30 cùng ngày, tại tuyến đường trên, xe máy do anh N.V.T. (sinh năm 1979, trú tại xã An Ninh, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển va chạm với xe máy chạy ngược chiều do do ông T.T.K. (sinh năm 1959, trú tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo) lái.

Vụ va chạm giữa 2 xe máy đi ngược chiều khiến 2 người thiệt mạng.

Cú va chạm mạnh khiến ông K. chết tại chỗ, ông T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Công an huyện Vĩnh Bảo đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn.

Trước đó, một vụ xe máy tông nhau gây tai nạn thảm khốc xảy ra tối 29/9 tại km 229+200 trái tuyến Quốc lộ 2, thuộc thị trấn Việt Quang (Bắc Quang, Hà Giang).

Hiện trường vụ tai nạn.

Hai xe máy đi ngược chiều tông mạnh vào nhau khiến 6 thanh thiếu niên trên xe văng ra đường; 3 người chết tại chỗ, 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai xe máy bị hư hỏng.