Hải Phòng: Thư ký tòa án bị tạm giữ hình sự do liên quan ma túy

Thông tin từ Công an huyện An Dương (Hải Phòng) xác nhận, trong nhóm người bị tạm giữ do liên quan tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trái phép vừa được phát hiện tại quán karaoke VKV (thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương) có một thư ký tòa án cấp quận ở Hải Phòng.

Cụ thể, lúc 17h30 ngày 17/7, công an kiểm tra quán karaoke VKV (thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương), phát hiện tại phòng VIP 1 của quán có nhóm người đang hát karaoke.

Thời điểm này, Hải Phòng vẫn thực hiện quy định tạm dừng các hoạt động karaoke để phòng chống dịch. Do đó, nhóm người trên được test nhanh với các chất gây nghiện.

Một thư ký tòa án Hải Phòng bị tạm giữ hình sự do liên quan ma túy.

Kết quả, 7 người trong nhóm khách trên dương tính với ma túy. Mở rộng kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng cũng phát hiện chủ quán karaoke là Lê Quốc Tuấn (trú tại xã An Hồng) cũng dương tính với ma túy.

Trong số những người có kết quả dương tính nói trên có ông Nguyễn Hồng Ch., cán bộ, thư kí TAND quận Hồng Bàng (Hải Phòng)

Công an huyện An Dương xác định, ngoài việc không tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch, vị thư ký tòa án quận Hồng Bàng còn cùng nhóm bạn dương tính với chất gây nghiện.

Theo đó, ông Ch. và nhóm người trên bị tạm giữ hình sự để phục vụ việc xác minh, điều tra về các hành vi tổ chức, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.