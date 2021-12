Hải Phòng sắp tiêm mũi 3 vaccine COVID-19

(VTC News) -

Sáng 14/12, Sở Y tế Hải Phòng phát đi văn bản yêu cầu các đơn vị tổ chức tiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Hải Phòng ưu tiên tiêm trước người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong 6 tháng… Loại vaccine cùng loại với liều cơ bản hoặc vaccine mRNA (Pfizer). Khoảng cách tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày.

Hải Phòng chuẩn bị triển khai tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh minh hoạ)

Cùng với đó, các đơn vị cũng đẩy nhanh việc tổ chức tiêm liều nhắc lại vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.

Loại vaccine được sử dụng cho mũi nhắc lại được phân thành 3 trường hợp. Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA (Pfizer). Nếu trước đó tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA (Pfizer). Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA (Pfizer) hoặc vaccine vector virus (AstraZeneca).

Khoảng cách tiêm 1 mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung.

Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định; đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền. Hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trước 20/12/2021 và tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Đến nay TP Hải Phòng tiêm tổng 2.833.085 mũi vaccine (gồm 1.599.253 mũi 1; 1.233.832 mũi 2).

Cũng theo Sở Y tế Hải Phòng, từ 18h ngày 12/12 đến 18h ngày 13/12, thành phố ghi nhận 229 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, quận Hồng Bàng (56), huyện An Dương (53), huyện Thuỷ Nguyên (32), quận Lê Chân (21), quận Hải An (17), huyện Tiên Lãng (10), huyện Cát Hải (9), quận Dương Kinh (7), quận Ngô Quyền (6), quận Kiến An (5), quận Đồ Sơn (3), huyện Kiến Thuỵ (2), huyện Vĩnh Bảo (1).

Tích luỹ số trường hợp dương tính ghi nhận tại Hải Phòng là 2.764 ca; 769 ca hồi phục và xuất viện; 1.992 ca đang cách ly, điều trị. Hải Phòng cũng ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19 tử vong.