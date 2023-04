Hải Phòng phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

(VTC News) -

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội TP Hải Phòng phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mức gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước, đứng thứ 8 cả nước và thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng.

Đại biểu tham dự lễ phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 tại Hải Phòng. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng).

Cùng với đó, công tác an toàn, vệ sinh lao động được các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được triển khai có chiều sâu, đa dạng hơn về hình thức, phong phú về nội dung.

Lực lượng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có sự chuyển biến nhất định về nhận thức và chuyên môn. Thành phố có nhiều điển hình, mô hình tốt về an toàn, vệ sinh lao động; nhiều doanh nghiệp và người lao động có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; điều kiện lao động từng bước được cải thiện.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất an toàn, vệ sinh lao động, UBND Thành phố đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, người sử dụng lao động, người lao động thành phố tập trung quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; ưu tiên tập trung cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, lao động thời vụ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, đảm bảo an toàn, sức khỏe và tính mạng cho người lao động.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị kiên quyết xử lý những vi phạm của các đơn vị hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn và quan trắc môi trường lao động. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng).

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị cần tập trung vào các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng. Kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm của các đơn vị hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn và quan trắc môi trường lao động.

Ông Lê Khắc Nam cũng đề nghị Liên đoàn Lao động, Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp, Hội Nông dân TP Hải Phòng, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng và các cơ quan, đoàn thể liên quan phối hợp tuyên vận động người sử dụng lao động, người lao động quan tâm, chú ý việc xây dựng, thực hiện tốt nội quy, quy trình, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có nhiều giải pháp, sáng kiến trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động phải chú trọng đến các hoạt động trong việc xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn của người lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Tổ chức tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại, phòng ngừa tai nạn lao động.

Tháng 5 là tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố quan tâm, tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, với sự chung tay, vào cuộc của doanh nghiệp và người lao động. Với ý nghĩa đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát động tháng hànhh động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn thành phố với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Nhân dịp này, UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Huệ