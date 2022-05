Hải Phòng: Ô tô lao xuống mương nước, Chủ tịch Hội Nông dân xã thiệt mạng

(VTC News) -

Sáng 9/5, trả lời phóng viên VTC News, đại diện huyện An Dương (Hải Phòng) xác nhận, ông Phạm Văn L. - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đặng Cương (huyện An Dương) cùng ông Nguyễn Thanh L. (ở xã An Đồng, huyện An Dương) thiệt mạng trong vụ ô tô lao xuống mương nước xảy ra chiều 8/5.

Cùng đi trên xe với hai người đàn ông này còn có ông Phạm Văn V. (ở tại xã Đặng Cương).

Xe ô tô lao xuống mương nước khiến Chủ tịch Hội Nông dân xã Đặng Cương thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, chiều 8/5, chiếc ô tô chở 3 người di chuyển trên đường 220 thì lao xuống mương nước. Khi xảy ra vụ tai nạn, ông Phạm Văn V. ngồi ghế phụ phía trước, mở được cửa thoát ra ngoài kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân trong khu vực khẩn trương đến cứu giúp, đưa được ông Phạm Văn L. và Nguyễn Thanh L. ra khỏi ô tô và chuyển đi cấp cứu.

Tuy nhiên, theo xác định ban đầu từ cơ quan chức năng, do hai ông Phạm Văn L. và ông Nguyễn Thanh L. bị kẹt trong ô tô ngập nước nên đã thiệt mạng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.