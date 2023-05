Hải Phòng: Ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường

(VTC News) -

Chiều 31/5, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng) cho biết, một chiếc xe 16 chỗ tự bốc cháy khi lưu thông qua vòng xuyến Bùi Viện giao Ngô Gia Tự.

Chiếc xe 16 chỗ tự bốc cháy, vụ việc không có thiệt hại về người. (Ảnh: Page Hải Phòng)

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 15h20 cùng ngày. Thời điểm này, anh Phạm Đình Việt (SN 1981, thường trú tại phường Bồ xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe ô tô 16 chỗ BKS 17B-020.71 đến vòng xuyến Bùi Viện giao Ngô Văn Tự thì chiếc xe bốc cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Thành Tô phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy Công an quận Hải An để dập tắt đám cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, song chiếc ô tô trên bị cháy hoàn toàn.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Huệ