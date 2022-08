Hải Phòng: Người đàn ông sát hại vợ rồi tự tử bất thành

(VTC News) -

Chiều 13/8, nguồn tin của PV VTC News cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thôn Vân Tra, xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng).

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, Hoàng Đình Lượng (SN 1988, ở thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) sát hại vợ là chị Ng.H.M.T (SN 1992) tại nhà. Sau đó, Lượng tự dùng dao tự sát.

Nghi phạm sát hại vợ rồi tự tử nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, người thân đến đưa cả hai vợ chồng Lượng vào Bệnh viện đa khoa huyện An Dương cấp cứu chữa. Tuy nhiên, chị Th. đã không qua khỏi.

Còn Lượng sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện An Dương đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp (Hải Phòng) điều trị. Hiện tại, Lượng đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, chị Ng.Th. đã từng ly hôn. Những năm gần đây, chị Th. sống cùng Hoàng Văn Lượng tại căn nhà .

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện An Dương và các phòng nghiệp vụ cùng cơ quan chức năng TP Hải Phòng thu thập chứng cứ, vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin!