Hải Phòng lập chốt kiểm soát COVID-10 ở 2 cây cầu 'song sinh' nối với Hải Dương

(VTC News) -

UBND TP Hải Phòng vừa có quyết định thành lập 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 liên ngành để kiểm soát hướng vào thành phố bằng đường bộ tại khu vực chân cầu Dinh, huyện Thủy Nguyên (tiếp giáp thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và tại khu vực chân cầu Quang Thanh, huyện An Lão (tiếp giáp huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), kể từ 18h ngày 17/7.

Cầu Quang Thanh (nối huyện An Lão của thành phố Hải Phòng với huyện Thanh Hà của tỉnh Hải Dương qua sông Văn Úc).

Theo đó, mỗi chốt sẽ bố trí 48 người/chốt, chia làm 4 ca, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ và ngày Tết, do lực lượng Công an thành phố làm Chốt trưởng.

Tại các chốt kiểm soát, lực lượng Công an thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông, dừng các phương tiện; lực lượng Quân sự, Y tế tập trung kiểm tra đối với người và phương tiện, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với các trường hợp được ra, vào thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chốt trưởng phân công. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

UBND Thành phố giao các huyện Thủy Nguyên, An Lão khẩn trương bố trí đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo cho Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành hoạt động từ 6h ngày 17/7/2021.

Cầu Dinh (nối huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương qua sông Kinh Thầy).

Đồng thời, UBND Thành phố giao các sở: Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển khai hướng dẫn khai báo điện tử tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Sở Y tế chủ trì cùng các địa phương bố trí địa điểm, nhân lực làm xét nghiệm test nhanh với virus SARS-CoV2-2 cho người dân có nhu cầu khi vào thành phố và Sở Giao thông vận tải trực tiếp hướng dẫn các nội dung kiểm soát người và phương tiện lưu thông qua chốt.

Công trình xây dựng cầu Quang Thanh (nối huyện An Lão của thành phố Hải Phòng với huyện Thanh Hà của tỉnh Hải Dương qua sông Văn Úc) và cầu Dinh (nối huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương qua sông Kinh Thầy) sẽ được tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng từ 16h ngày 17/7.