Hải Phòng: Khởi tố 17 thanh niên mang giáo, kiếm gây rối trật tự công cộng

Chiều 22/8, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng, Công an quận Kiến An đã khởi tố 17 thanh niên có hành vi lái xe mang theo nhiều loại hung khí đi trên đường, trong đó có thanh niên chống trả, cắn tay cán bộ khi bị bắt giữ.

Cụ thể, lúc 22h ngày 13/8, sau khi nhận tin báo một nhóm thanh niên mang theo hung khí, chai thuỷ tinh di chuyển trên địa bàn quận Kiến An, Tổ công tác HP22 Công an TP Hải Phòng và Công an quận Kiến An (Hải Phòng) chốt chặn tại khu vực ngã 5 Kiến An thuộc địa phận phường Trần Thành Ngọ để vây ráp, bắt giữ.

Quá trình bắt giữ, một số thanh niên có hành vi chống trả, ném chai thủy tinh, lao thẳng xe vào tổ công tác và cắn vào tay của cán bộ bắt giữ nhằm tẩu thoát.

Tổ công tác đã bắt giữ được một số thanh niên đưa về trụ sở làm rõ. Tang vật thu giữ 3 xe mô tô; 1 két đựng chai thủy tinh, bên trong có 10 vỏ chai thủy tinh.

Đấu tranh khai thác, những thanh niên này khai nhận là người của hai nhóm nam thanh niên cư trú tại các huyện Kiến Thụy, An Lão (TP Hải Phòng).

Cơ quan công an xác định, hành vi chung của các thanh niên này là tập trung đông người, lái xe mô tô tốc độ cao trên các tuyến đường tại TP Hải Phòng, mang theo vũ khí là giáo, kiếm, chai thủy tinh. Khi gặp nhóm khác trên đường, những thanh niên này sẽ đua xe máy tốc độ cao, dùng vũ khí đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 17 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định, đối với nhóm thanh niên ở huyện Kiến Thuỵ, phát sinh từ mâu thuẫn của N.Đ.Đ (SN 2006, trú tại xã Ngũ Phúc) với B.X.K (SN 2004, ở xã Minh Tân), hai nhóm thanh niên hẹn tối 13/8 tập trung đánh nhau ở bờ hồ trung tâm huyện Kiến Thụy.

Khoảng 20h cùng ngày, nhóm của Đ. tập trung được 19 thanh niên tầm tuổi từ 15 đến 19 tuổi (đã xác định được lai lịch một số đối tượng). Nhóm này mang theo tuýp sắt có gắn dao bầu, vỏ chai thuỷ tinh. Khi gặp một nhóm thanh niên khác tại địa phận xã Minh Tân, hai bên ném chai về phía nhau.

Sau đó, nhóm N.Đ.Đ lái xe chạy về hướng quận Kiến An. Các đối tượng đi xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng theo hướng đường Nguyễn Lương Bằng về đến ngã 5 Kiến An thì gặp tổ công tác HP22 dừng xe kiểm tra. Thấy lực lượng công an, nhóm thanh niên này bỏ chạy, một thanh niên tên T. lao thẳng xe vào tổ công tác, khi bị khống chế, T. cắn vào tay cán bộ bắt giữ nhằm bỏ chạy.

Đối với nhóm ở huyện An Lão, cơ quan công an xác định, tối 13/8, N.V.M (SN 2003, trú quán thị trấn An Lão) rủ các thanh niên khác trong nhóm đi xe máy trên các tuyến đường, gặp nhóm nam thanh niên nào đua xe thì sẽ đánh nhau.

Khoảng 20h cùng ngày, M. cùng 5 thanh niên sinh năm 2004, 2005 và một số người khác chưa rõ lai lịch mang theo vũ khí là một dao mèo và các vỏ chai thủy tinh đi theo các tuyến đường huyện An Lão - Kiến An - Phạm Văn Đồng sau đó quay lại hướng Kiến An.

Khi đi đến gần ngã ba Đa Phúc , nhóm thanh niên trên gặp một nhóm khác với khoảng 30 xe. Hai nhóm dùng các vỏ chai thủy tinh ném về phía nhau. Sau đó cả nhóm tiếp tục bỏ chạy về hướng ngã 5 Kiến An thì gặp Tổ công tác HP22, xe của T.X.B (SN 2004, trú tại thị trấn An Lão) cầm lái chở P.A.Q (SN 2004, cùng trú ở thị trấn An Lão) lao thẳng để bỏ chạy, làm hư hỏng một xe máy của Tổ công tác HP22. Xe của thanh niên này bị bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan công an đang tập trung xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra, xử lý.