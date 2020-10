Hải Phòng dừng tổ chức văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng

Tối 19/10, UBND TP Hải Phòng cho biết, cùng cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, Hải Phòng sẽ tạm dừng tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Theo đó, thực hiện công văn số 6162 ngày 2/10/2020 của UBND TP Hải Phòng thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; trên cơ sở các nội dung được phê duyệt, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng triển khai tổ chức 26/29 hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Chương trình văn nghệ diễn ra tối 16/10 tại quảng trường Nhà hát thành phố chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI. (Ảnh: Đức Nghĩa)

Tới nay, còn 3 chương trình nghệ thuật bao gồm: “Màu cờ tôi yêu” do Đoàn Ca múa Hải Phòng thực hiện vào 20h ngày 19/10; “Hải Phòng quê hương tôi” do Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật TP Hải Phòng thực hiện vào 20h ngày 20/10 và “Hải Phòng - Bình minh lên” do Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch biểu diễn vào 20h ngày 21/10. Các chương trình này được Hội đồng nghệ thuật thành phố thẩm định kịch bản và được các đơn vị luyện tập dàn dựng hoàn chỉnh, sân khấu đã được thi công.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ và những tổn thất nặng nề do thiên tai đang xảy ra tại miền Trung, với tinh thần cùng cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng có văn bản báo cáo và đề nghị UBND TP Hải Phòng cho phép tạm dừng tổ chức 3 hoạt động nêu trên tại Quảng trường Nhà hát thành phố.