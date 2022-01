Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa tại 3 điểm dịp Tết Nguyên đán

(VTC News) -

Chiều 3/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố dự kiến bắn pháo hoa tại 3 điểm vào dịp Tết Nguyên đán 2022. Các điểm này là Nhà hát lớn TP Hải Phòng, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.

Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa tại 3 điểm nhân dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu, căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 của thành phố và các tỉnh, thành lân cận, các cấp, ngành, địa phương TP Hải Phòng tổ chức các hoạt động đón Tết đảm bảo vui tươi lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Thành ủy.

Ngoài ra, từng hoạt động phải xây dựng kịch bản, chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ quy mô thời gian, địa điểm, nguồn lực, cơ quan chủ trì, khuyến khích tổ chức các hoạt động theo phương thức huy động xã hội hóa…

Cùng với đó, việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí các tuyến đường phố, các hoạt động gặp mặt, tiếp xúc, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống… cần được kiểm soát tốt và đảm bảo các quy định, nguyên tắc về phòng dịch.

UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết; tổ chức Chợ hoa xuân đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; phục vụ tốt nhu cầu điện, nước… Đặc biệt, các địa phương phải tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách và người có công.