Hải Phòng: Đề nghị truy tố Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn và nhiều cán bộ

(VTC News) -

Tối 24/8, nguồn tin của PV VTC News cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ban hành Kết luận điều tra số 17, đề nghị truy tố 6 bị can về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc” xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng). Vụ việc khiến một loạt lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn bị bắt giam.

Các bị can bị truy tố gồm: Phạm Quang Tuấn - Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn; Nguyễn Hữu Cường - Đội phó Đội Điều tra tổng hợp; Đỗ Hữu Dũng - Đội phó Đội Quản lý hành chính; Đinh Đình Việt - Đội trưởng Đội điều tra Hình sự; Vũ Viết Công và Vũ Duy Thanh - cán bộ Đội Quản lý hành chính

Đại diện Viện KSND tối cao rời trụ sở Công an quận Đồ Sơn trưa 23/7.

Theo cơ quan điều tra, ông Phạm Quang Tuấn - Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn được giao trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ án có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán Karaoke Hải Sơn 86 (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) vào ngày 13/11/2020.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Đội phó Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn được giao nhiệm vụ tham gia và chủ trì việc kiểm tra, khám xét, thụ lý chính giải quyết vụ việc.

Ông Đỗ Hữu Dũng - Đội phó Đội Quản lý hành chính, Công an quận Đồ Sơn được giao chỉ huy việc kiểm tra ban đầu tại quán karaoke Hải Sơn 86 và cùng ông Nguyễn Hữu Cường chủ trì việc kiểm tra, khám xét, phối hợp giải quyết vụ việc.

Ông Đinh Đình Việt - Đội trưởng Đội điều tra Hình sự được giao phối hợp giải quyết vụ việc.

Các ông Nguyễn Viết Công và Vũ Duy Thanh - cán bộ Đội Quản lý hành chính được giao tham gia kiểm tra, khám xét, phối hợp giải quyết vụ việc.

Mặc dù biết việc kiểm tra, khám xét thu giữ ma túy và các tang vật có liên quan, có dấu hiệu của việc “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại quán Karaoke Hải Sơn 86 nhưng các cán bộ công an nói trên không thực hiện việc giải quyết vụ việc theo đúng quy định mà có những hành vi vi phạm.