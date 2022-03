Hải Phòng: Công an nổ súng trấn áp nhóm thanh niên mang dao, kiếm đi hỗn chiến

(VTC News) -

Sáng 24/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân khởi tố vụ án, bắt giữ 14 thanh niên trong 2 nhóm người mang dao, kiếm đuổi đánh nhau về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hai nhóm này gồm nhóm "Đông Hải" có khoảng 11 người do Phùng Thanh Tú (SN 2004, trú phường Nam Hải, Hải An, Hải Phòng) cầm đầu và nhóm "An Đồng" có khoảng 30 người do Phùng Đức Huy (SN 2006, trú tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng) cầm đầu.

3 trong số 14 thanh niên bị khởi tố trong vụ mang theo hung khí hỗn chiến trên đường phố.

Khoảng 0h05 ngày 6/3, quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an phường Trần Nguyên Hãn phát hiện tại khu vực ngã tư An Dương thuộc địa phần phường có khoảng 30 người lái hơn 15 xe mô tô, sử dụng giáo chổi, giáo chọc, dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau.

Công an phường Trần Nguyên Hãn đã nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn hành vi vi phạm. Những người này đã lái xe máy bỏ chạy.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Công an quận Lê Chân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ vụ việc.