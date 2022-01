Hải Phòng chuyển cấp độ dịch từ vùng đỏ sang vùng cam

(VTC News) -

Sau 4 ngày công bố cấp độ dịch nguy cơ rất cao (tương ứng cấp độ 4 - vùng đỏ), trưa 12/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng đã cập nhật cấp độ dịch tại thành phố là cấp độ 3 (vùng cam - nguy cơ cao) sau khi số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Hải Phòng "giảm nhiệt".

Hiện TP Hải Phòng vẫn còn 6/15 quận, huyện là vùng đỏ gồm: quận Hồng Bàng, Dương Kinh, Lê Chân, Đồ Sơn và huyện An Dương, Kiến Thuỵ.

Huyện đảo Bạch Long Vỹ vẫn thuộc cấp độ 1 - bình thường mới trong khi các quận, huyện còn lại của thành phố (quận Ngô Quyền, Hải An, Kiến An; huyện Thuỷ Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Cát Hải) thuộc cấp độ 3 - nguy cơ cao.

Bảng phân màu cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hải Phòng ngày 12/1.

Về cấp độ dịch của xã, phường, thị trấn, bảng màu phân cấp độ dịch của thành phố trưa nay cho thấy, Hải Phòng có 80/218 địa phương nguy cơ rất cao (vùng đỏ), vùng cam (86), vùng vàng (35) và vùng xanh (17).

Theo Sở Y tế Hải Phòng, tính từ 18h ngày 10/1 đến 18h ngày 11/1, thành phố ghi nhận thêm 523 ca COVID-19, nâng tổng số ca mắc từ đầu mùa dịch tới nay lên gần 21.000 người.

523 ca mắc mới này được ghi nhận tại 14/15 quận, huyện. Trong đó, 59 trường hợp F1, 449 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 1 ca test nhanh dương tính, các ca còn lại được phát hiện trong quá trình sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp của huyện An Dương và huyện Thủy Nguyên.

Tổng tích lũy mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại TP Hải Phòng là 3.463.350 mũi. Cụ thể, người lớn là 3.116.186 (mũi 1: 1.491.990 đạt 103,43% bao gồm cả người ngoại tỉnh; mũi 2: 1.437.749, tỷ lệ 99,67%; mũi nhắc lại: 77.310; mũi bổ sung: 109.137).

Mũi tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi là 347.164. Trong đó, mũi 1: 173.482 đạt 100%; mũi 2: 173.560, tỷ lệ 99,98%; mũi nhắc lại: 120; mũi bổ sung: 2).