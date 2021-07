Hải Phòng: Chung cư hơn 40 năm xuống cấp, người dân vào nhà vệ sinh phải đội nón

Theo thống kê, Hải Phòng là địa phương đứng thứ 3 cả nước về số lượng nhà chung cư cũ với tổng diện tích sàn hơn 286.000m2 với gần 7.400 hộ dân đang sinh sống. Để đảm bảo công tác an sinh xã hội cùng với việc hoàn thành nhiều dự án chung cư, thành phố chỉ đạo việc cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ. Và hơn hết, người dân ở khu chung cư Tôn Đản mong muốn chính quyền các cấp sẽ hỗ trợ họ di dân tới một nơi an toàn. "Nếu không, chúng tôi mong được cơ quan chức năng giúp sửa chữa khu chung cư để người dân chúng tôi yên tâm an cư lập nghiệp", bà Phạm Thị Trọn chia sẻ.