Hải Phòng: Chồng dí dao vào cổ vợ giả vụ cướp để trốn đi cai nghiện

(VTC News) -

Trưa 9/12, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết, đơn vị đã bàn giao cho Công an huyện Tiên Lãng xử lý theo thẩm quyền vụ vợ chồng "con nghiện" ngụy tạo vụ cướp để trốn đi cai nghiện.

Vợ chồng 'con nghiện' ngụy tạo một vụ cướp hòng trốn đi cai nghiện.

Theo công an, chiều 8/12, trên đoạn đường giữa cánh đồng xã Liên Am (huyện Vĩnh Bảo), người dân phát hiện một phụ nữ đi xe máy bị người đàn ông ngồi sau dí dao vào cổ.

Thấy vậy, người dân tri hô nhau tìm biện pháp ngăn chặn và cấp báo cho lực lượng chức năng đến giải cứu nạn nhân vì cho rằng đây là một vụ cướp.

Nhận được tin báo, Công an xã Liên Am phối hợp với Công an huyện Vĩnh Bảo tiếp cận, khuyên giải và tước đoạt con dao trong tay người đàn ông, khống chế an toàn, đưa cả hai người về trụ sở.

Tại cơ quan công an, người chồng khai nhận bản thân là người nghiện ma túy, thuộc diện bắt buộc đưa đi cai nghiện tập trung. Khi công an đến nhà cưỡng chế đưa đi cai nghiện, hai vợ chồng bàn nhau tạo ra vụ cướp để trốn chạy.

Người vợ cầm lái, người chồng ngồi sau với tư thế cầm dao dí vào cổ người vợ, chạy từ huyện Tiên Lãng sang khu vực cánh đồng xã Liên Am (Vĩnh Bảo) hòng tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an huyện Tiên Lãng thụ lý theo thẩm quyền.