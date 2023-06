Hải Phòng chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố

(VTC News) -

Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch TP Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo; các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện; các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa du lịch năm 2023.

Nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Hải Phòng đã được Sở Du lịch thành phố tích cực triển khai trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường đảm bảo trật tự kỷ cương đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ; cương quyết giải tỏa các hàng quán, sắp xếp, trả lại sự thông thoáng cho các khu vực bãi biển công cộng; quản lý vỉa hè, lòng đường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự, ùn tắc giao thông; ngăn chặn và xử lý dứt điểm các đối tượng đeo bám, chèo kéo gây phiền hà cho khách du lịch.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, không để người lang thang, ăn xin gây phiền hà cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch; có biện pháp hỗ trợ phù hợp đối với trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng trộm cắp cướp giật trên địa bàn; đảm bảo an toàn cho khách du lịch, đặc biệt là tại các khu du lịch biển.

Các địa phương có khu du lịch biển phải thường xuyên rà soát, kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, nhân lực và trang thiết bị cứu hộ cứu nạn tại các bãi tắm công cộng trên địa bàn theo đúng quy định tại Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND thành phố;

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về quản lý xe điện, tàu thủy du lịch, các dịch vụ vui chơi giải trí (mô tô nước, tàu lượn, bể bơi, đu quay, cầu trượt...); tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, chấn chỉnh, giám sát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển khách du lịch, chở khách tại các bến tầu, bến phà, đò chở khách.

Cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: phương tiện hết hạn đăng kiểm, phương tiện thiếu thủ tục giấy tờ, không đủ các điều kiện về an toàn vận tải hành khách, phòng chống cháy nổ; neo đậu không đúng nơi quy định; chở quá số lượng khách theo quy định.

Lắp đặt bổ sung các biển chỉ dẫn, hướng dẫn du lịch tại khu, điểm du lịch để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho khách tiếp cận các khu, điểm du lịch.

Bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, chốt điểm 24/24 giờ tại các vị trí trọng điểm: bến tàu; khu, điểm du lịch; khu vui chơi giải trí tại đảo Cát Bà, Cát Hải, Đồ Sơn... bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; triển khai kịp thời công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống; tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại các phương tiện thủy nội địa đáp ứng các quy định về vận chuyển khách du lịch qua lại giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch; xây dựng tổ, thôn, xóm, khu phố văn minh; phát động các phong trào người dân ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ du khách; mỗi người dân là một hướng dẫn viên, niềm nở với khách du lịch.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, bán hàng tại các khu, điểm du lịch thực hiện niêm yết giá, chất lượng dịch vụ và bán đúng giá, chất lượng dịch vụ niêm yết; không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, ép khách, gây sốt giá, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Rà soát, tăng cường kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng xe điện và các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách chưa được cấp phép hoạt động, không làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, không niêm yết giá và thu cước vận chuyển không theo giá niêm yết.

Duy trì và công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông tin, phản hồi từ khách du lịch và người dân; tăng cường kiểm tra và cương quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

“Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để tình trạng vi phạm trong các hoạt động du lịch xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc cho khách du lịch”, Công văn Ban chỉ đạo nêu rõ.

Chính quyền địa phương tăng cường quản lý môi trường tự nhiên, cảnh quan tại các khu, điểm du lịch theo hướng giảm thiểu ô nhiễm môi trường điểm đến, đảm bảo môi trường trong sạch, tạo ấn tượng với khách du lịch; ưu tiên các nguồn lực để xử lý rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến điểm tham quan du lịch.

Phát động phong trào đoàn, hội của địa phương thường xuyên thu dọn rác thải tại các khu vực công cộng của khu du lịch. Quan tâm triển khai, bố trí các điểm vệ sinh công cộng phù hợp và thuận lợi cho du khách; giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị.

Tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn đảm bảo các điều kiện theo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nguồn gốc, nói không với chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm, thực hiện tốt các quy định về sử dụng hóa chất, chất phụ gia cho phép của Bộ Y tế;

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ du lịch không tiêu thụ những sản phẩm không có nguồn gốc hoặc có dấu hiệu ôi thiu; chú trọng thực hiện các biện pháp vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế; sử dụng nguồn nước bảo đảm theo quy định để chế biến thực phẩm; không để xảy ra tình trạng thực phẩm kém chất lượng trong các cơ sở lưu trú, nhà hàng phục vụ khách du lịch.

Quản lý chặt chẽ, không để tình trạng bán hải sản tươi sống, sơ chế và nấu nướng hải sản phục vụ ăn uống ngay trên bãi biển; gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường.

MINH KHANG