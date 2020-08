Hải Phòng cách ly những người đến từ địa phương có ca mắc COVID-19

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định thành lập bổ sung 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ, đồng thời tổ chức cách ly y tế đối với những người vào Hải Phòng từ các địa phương đang có ca mắc COVID-19.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành của TP Hải Phòng sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, chốt số 1 đặt tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống Quốc lộ.10, huyện An Lão (Hải Phòng).

Chốt số 2 đặt tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh (Hải Phòng).

Chốt số 3 đặt tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 356, quận Hải An (Hải Phòng).

Các chốt có nhiệm vụ kiểm tra y tế chặt chẽ đối với người và phương tiện ra, vào thành phố nhằm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 như: thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch…

Gửi ngay khai báo y tế cho các cơ quan, y tế thành phố đối với những người vào Hải Phòng từ các tỉnh, thành phố nơi đang có ca dương tính SARS-CoV-2 để tổ chức cách ly y tế theo quy định.

Các chốt sẽ bắt đầu hoạt động từ 6h ngày 19/8 và chấm dứt hoạt động sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng.

Mỗi chốt bố trí 48 người, bao gồm các lực lượng Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Sở Y tế, do lực lượng Công an TP Hải Phòng làm chốt trưởng.

UBND các quận, huyện nơi đặt chốt, lựa chọn vị trí, bố trí đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo cho các chốt kiểm soát hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.