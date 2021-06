Hải Phòng bắt đầu thực hiện cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái phép

UBND quận Hải An chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện phương án phá dỡ chi tiết, kế hoạch an ninh trật tự đảm bảo cho cuộc cưỡng chế an toàn, thành công; chia làm các mũi cưỡng chế để thực hiện tại các khu vực với thành phần tham gia từng mũi gồm có: tổ tuyên truyền, tổ hồ sơ, tổ phá dỡ, tổ an ninh trật tự, tổ hậu cần.