Hải Phòng: Ba bố con bị ngạt trong ô tô, một người tử vong

(VTC News) -

Sáng 2/6, thông tin từ Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, 3 người trong gia đình ở thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão) bị ngạt trong xe ô tô, trong đó 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 3h cùng ngày, bà L.T.L (SN 1976, trú thị trấn Trường Sơn) phát hiện chồng và hai con đang nằm trong xe ô tô bất tỉnh. Được biết, đêm qua tại khu vực nhà nạn nhân bị mất điện.

Bà L. sau đó mở cửa, gọi mọi người đưa cả chồng và hai con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng).

Sáng cùng ngày, chồng bà L. là ông P.V.T (SN 1974) và con P.N.K (SN 2008) vẫn đang cấp cứu, đã hồi tỉnh, con gái P.M.H (SN 2003) đã tử vong.

Công an huyện An Lão đang làm rõ vụ việc.

Nguyễn Huệ