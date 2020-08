Hai phạm nhân treo cổ tự tử sau 3 ngày bị tuyên tử hình ở Bắc Kạn

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 1/8, giám thị trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện 2 phạm nhân là Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân (Cùng 32 tuổi và cùng trú xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đã thắt cổ tự tử tại phòng biệt giam .

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn xác nhận vụ việc trên và cho biết đang chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Đây là các bị cáo vừa bị TAND tỉnh Bắc Kạn tuyên án tử hình hôm 29/7 về tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo vận chuyển 22 bánh heroin tại phiên xét xử. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn)

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 3/9/2019, tại km173+100m QL3, thuộc địa phận phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn, Công an huyện Bạch Thông đã dừng kiểm tra xe ô tô hiệu Ford Ranger BKS: 29H-103.84 do Lăng Văn Thủy điều khiển, ngồi cùng xe với Thủy có Lương Văn Bằng (SN 1988, cùng trú tại xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng); xe ô tô hiệu Innova BKS: 30F-5736 do Lăng Văn Vân (SN 1988, trú tại xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) điều khiển.

Kiểm tra xe ô tô BKS: 29H-103.84 lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ 22 bánh heroin (hơn 7,7kg) và 34,77g ma túy loại Methamphetamine.

Trong khi đó, Lăng Văn Vân đã điều khiển xe ô tô BKS: 30F-5736 đi cùng để làm “hoa tiêu” giúp cho Thủy, Bằng vận chuyển số ma túy trên, do đó Vân là đồng phạm trong vụ án.

Với hành vi phạm tội nêu trên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, áp dụng Khoản 4, Khoản 5, Điều 250; Khoản 1, Khoản 2 Điều 31; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015. HĐXX đã phạt 3 bị cáo của vụ án mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.