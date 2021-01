Hai nữ sinh ở Hà Nội bị đánh hội đồng trên phố: Công an vào cuộc điều tra

(VTC News) -

Trưa 5/1, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thụ lí giải quyết vụ hai nữ sinh bị đánh hội đồng trên phố vào ngày 26/12.

"Đơn vị nắm bắt vụ việc này qua mạng xã hội và yêu cầu công an phường báo cáo lên quận. Về phía gia đình không có đơn từ gì cả. Vụ việc không mang tính chất nghiêm trọng, nhưng do đưa lên mạng thì phản cảm", vị lãnh đạo thông tin.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cũng cho biết Đội Điều tra Tổng hợp xử lý vụ việc.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Quá trình xác minh, khoảng 11h ngày 26/12/2020, hai học sinh của trường THCS Phú Cường (phường Phú Lương) là cháu Đ.T.Y.N. (SN 2007) và N.T.K.N. (SN 2007) đi qua đoạn đường khu đất đấu giá Phú Lương thì gặp nhóm học sinh nữ là B.T.G. (SN 2004), N.T.T.M. (SN 2005) và B.T.H.T. (SN 2006, cùng trú ở quận Hà Đông).

Do không thích cháu N.T.K.N. nên G. và M. chặn đường, túm tóc, tát và dùng chân đá cháu N.

Cùng lúc, Đ.T.T. (SN 2006, trú ở phường Phú Lương) đi ngang qua, chứng kiến sự việc lên tiếng can ngăn thì bị nhóm G. cùng xông vào dùng tay, chân đấm đá.

Sự việc khiến hai nạn nhân Đ.T.T. và cháu N.T.K.N. bị xây xước, hiện đã sinh hoạt, học tập bình thường.

Vụ việc trên được quay clip và tung mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.