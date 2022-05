Hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến, ném bom xăng vào nhau ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 17/5, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an phường Long Thạnh Mỹ điều tra vụ nhóm thanh niên cầm hung khí đập phá xe, ném bom xăng phóng hoả trên đường Phước Thiện.

Theo đó, tối 16/5, người dân sống trên đường Phước Thiện, phường Long Thạnh Mỹ hốt hoảng khi xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 20 người chở nhau trên nhiều xe máy, tay cầm hung khí rượt đuổi nhau.

Nhóm thanh thiếu niên ném bom xăng vào nhau trong cuộc hỗn chiến.

Quá trình rượt đuổi đánh nhau, thành viên trong 2 nhóm liên tục la hét, đập phá xe của đối thủ. Thành viên thuộc 1 trong 2 nhóm còn ném bom xăng về phía đối phương. Vụ việc diễn ra chỉ ít phút trước khi công an có mặt.

Công an TP Thủ Đức sau đó vào cuộc truy xét và triệu tập được 9 thanh thiếu niên lên làm việc.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh trên địa bàn.

Theo Công an TP Thủ Đức, vụ việc làm 2 người bị thương nhẹ. Hiện, công an đang tiếp tục truy xét tiếp những cá nhân tham gia vụ đánh nhau còn đang bỏ trốn.

Trước đó, ngày 16/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) triệu tập hơn 20 người lên làm việc liên quan vụ hỗn chiến bằng bom xăng trên đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai.

Theo cảnh sát, nhóm người liên quan tới vụ hỗn chiến trên có độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi, đều ngụ TP Biên Hòa. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tình cảm nên nhóm thanh thiếu niên này đã hẹn nhau mang hung khí, bom xăng đến đoạn đường Phạm Văn Thuận để giải quyết mâu thuẫn.

Cụ thể, khoảng 2h sáng 15/5, hai nhóm có mặt tại điểm hẹn và dùng hung khí chuẩn bị từ trước xông vào nhau hỗn chiến. Quá trình đánh nhau, một số thành viên của 2 nhóm đã ném bom xăng và nổ súng vào phía đối thủ. Vụ việc khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, thành viên của cả 2 nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Công an TP Biên Hòa, thành viên của 2 nhóm tham gia hỗn chiến đều còn ít tuổi. Một số em còn là học sinh tại một số trường trên địa bàn. Công an nhận định hành vi của nhóm thanh thiếu niên này gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Công TP Biên Hoà đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an cũng kêu gọi những thành viên trong 2 nhóm còn đang bỏ trốn sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật.