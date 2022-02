Hai nhóm thanh niên hỗn chiến như phim hành động ở TP.HCM

(VTC News) -

Video: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên đường phố ở TP.HCM

Ngày 10/2, Công an quận 10, TP.HCM đang điều tra, truy xét 2 nhóm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến như phim hành động ở trên đường phố gây xôn xao dư luận.

Hai nhóm hỗn chiến trên đường khiến nhiều người dân hoảng sợ. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 9/2 tại địa chỉ 175B Cao Thắng, phường 12, quận 10.

Thời điểm trên, hai nhóm thanh niên đều cầm hung khí như cây ba chĩa, ống tuýp sắt, mã tấu... rượt đuổi nhau, ném đồ đạo gây náo loạn. Nhiều người chạy xe máy thấy vậy phải quay đầu chọn lộ trình khác.

Theo người dân chứng kiến, sự việc xảy ra trong khoảng vài phút, hai bên tự giải tán, không có người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an cũng có mặt đảm bảo an ninh trật tự, hiện trường thu giữ một số hung khí. Đồng thời, công an đã mời một số người có liên quan tới làm việc.

Qua điều tra, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn va chạm giao thông giữa 2 nhóm thanh niên.