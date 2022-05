Hai nhà khoa học được vinh danh giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022

(VTC News) -

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 cho hai nhà khoa học, gồm: GS.TSKH Ngô Việt Trung, Viện Toán học, Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam (ngành Toán học) và PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Hai nhà khoa học đều được trao giải thưởng dành cho nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học xuất sắc (giải thưởng chính).

GS.TSKH Ngô Việt Trung (trái) và PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu (phải).

GS.TSKH Ngô Việt Trung được vinh danh với công trình "Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals", xuất bản trên tạp chí Inventiones Mathematicae 218 năm 2019 - ngành toán học.

PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu (Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM) chuyên về hoá học. Bà được vinh danh với công trình "Tailoring the Hard−Soft Interface with Dynamic Diels-Alder Linkages in Polyurethanes: Toward Superior Mechanical Properties and Healability at Mild Temperature" xuất bản trên tạp chí Chemistry of Materials năm 2019.

Đây cũng là năm thứ 3, Giải thưởng Tạ Quang Bửu vinh danh một nhà khoa học nữ.

Ngày 23/4, Hội đồng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 đánh giá 5 hồ sơ ứng viên được các hội đồng khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) giới thiệu để lựa chọn các nhà khoa học xuất sắc.

Năm nay, hội đồng khoa học chỉ đề xuất hai nhà khoa học cho giải thưởng chính, không đề xuất giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ.

Lễ trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 tại Hà Nội.