Hai nghệ sĩ trẻ bị cấm sóng vì bê bối đời tư, nhiều khán giả đồng tình

Ngày 21/4, đài KBS Hàn Quốc ra quyết định cấm sóng đối với nữ diễn viên Kim Sae Ron và nam ca sĩ Shin Hye Sung của nhóm nhạc Shinhwa sau những sai phạm gần đây của hai nghệ sĩ.

Điều này đồng nghĩa với việc Kim Sae Ron và Shin Hye Sung sẽ không thể xuất hiện trong các chương trình của đài KBS. Trước đó, cả hai cũng đã bị hạn chế xuất hiện trên sóng truyền hình.

Kim Sae Ron dính bê bối say rượu lái xe.

Quyết định cấm sóng đối với hai nghệ sĩ trên đài KBS được đưa ra sau khi Kim Sae Ron và Shin Hye Sung dính bê bối liên quan đến việc lái xe khi say rượu.

Vào tháng 5/2022, nữ diễn viên Kim Sae Ron lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn khiến 57 cửa hàng ở khu Sinsa-dong và Apgujeong mất điện, gián đoạn kinh doanh trong gần 5 tiếng.

Shin Hye Sung nhiều lần vi phạm tội danh lái xe khi say rượu.

Sau khi gây tai nạn, nữ diễn viên sinh năm 2000 đã cố bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng không thành. Vào thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của Kim Sae Ron vượt mức 0,2%. Vào phiên tòa mới đây, Kim Sae Ron bị tuyên án phạt 20 triệu won (khoảng hơn 350 triệu đồng).

Sau bê bối này, Kim Sae Ron bị khán giả quay lưng và chỉ trích nặng nề. Nữ diễn viên bị loại khỏi nhiều dự án phim ảnh, mất nhiều hợp đồng quảng cáo và cơ hội quay trở lại làng giải trí Hàn Quốc gần như không còn.

Kim Sae Ron từng có sự nghiệp triển vọng trước khi xảy ra bê bối.

Nam ca sĩ Shin Hye Sung cũng đang phải trả giá cho hành vi lái xe khi say xỉn và sử dụng xe trái phép. Vào tháng 10/2022, Shin Hye Sung bị phát hiện ngủ trong một chiếc ô tô đỗ trái phép. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Shin Hye Sung đã lái nhầm xe của người khác khi say rượu.

Vào đầu tháng 4, Shin Hye Sung bị kết án 6 tháng tù giam và 1 năm quản chế. Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ Shin Hye Sung bị buộc tội lái xe khi say rượu.

Shin Hye Sung là nam ca sĩ được nhiều người yêu thích.

Nhiều khán giả cho rằng việc cấm sóng hai nghệ sĩ Kim Sae Ron và Shin Hye Sung là hoàn toàn đúng đắn. Đây sẽ là bài học đắt giá dành cho những nghệ sĩ khác đang hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ Hàn Quốc, nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản cũng đang mạnh tay trong việc xử lý các nghệ sĩ vướng bê bối đời tư hay vi phạm pháp luật.

Kim Sae Ron sinh năm 2000 và từng là diễn viên trẻ nhiều triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc. Tham gia diễn xuất từ năm 9 tuổi, Kim Sae Ron ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như A Brand New Life(Một cuộc sống mới),Listen to My Heart(Lắng nghe trái tim). Người đẹp còn nhận được nhiều giải thưởng, đề cử danh giá.

Trong khi đó, Shin Hye Sung là nam ca sĩ Kpop thuộc thế hệ đầu tiên. Anh là một trong những thành viên “hút fan” của Shinhwa - nhóm nhạc có thời gian hoạt động lâu nhất tại Kpop.

