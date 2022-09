Hai năm liên tiếp điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội giảm nhẹ

(VTC News) -

Phương thứ 3 của Đại học Dược Hà Nội là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức 4 là xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đáng chú ý, điểm chuẩn ngành Dược học (phương thức 3) cao nhất 26 điểm (giảm 0,25 điểm so với năm ngoái và 1,08 điểm so với 2020). Ngành Hoá học lấy 25,8 điểm (giảm 0,25 điểm so với năm 2021 và giảm 0,9 điểm so với 2020).

Đại học Dược Hà Nội thông báo, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và nhập học tại trường từ ngày 26-28/9 (sẽ được thông báo thời gian cụ thể qua email).

Với thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến sau 16h ngày 28/9/2022 cần liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác học viên sinh viên - Y tế để được hướng dẫn.

Thí sinh sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển khi nhập học tại trường. Những thí sinh không xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT trong thời gian quy định - trước 17h ngày 30/9 - xem như từ chối nhập học.

Với thí sinh trúng tuyển ngành Dược học có nguyện vọng theo học chương trình chất lượng cao ngành Dược học bắt buộc phải thực hiện các thủ tục xác nhận nhập học và đăng ký tuyển sinh chương trình chất lượng cao trước 17h ngày 22/9.