Hai mẹ con chết trong nhà ở Hà Tĩnh: Người mẹ nghi chết 1 tháng

(VTC News) -

Liên quan đến vụ hai mẹ con được người dân phát hiện chết trong nhà ở Hà Tĩnh, đến tối 27/5 qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định bà P. chết cách đây khoảng 1 tháng, thi thể nằm trên giường có đắp chăn, phân hủy, xương không bị tác động.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Trọng Tùng)

Đối với bà N., trên người mặc quần áo bình thường, không có thương tích, mới chỉ phân hủy phần bàn chân, được xác định chết cách đây khoảng 5 ngày và nguyên nhân chết do bệnh lý nhồi máu cơ tim. Lực lượng công an cũng kiểm tra các vật dụng trong nhà nhưng không có sự xáo trộn. Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/5, người dân thôn Trung Đoài (xã Cẩm Dương) bất ngờ khi thấy nặng mùi bốc ra từ căn nhà của bà Phan Thị P. (SN 1937). Tiến vào kiểm tra, người dân hoảng hốt phát hiện thi thể bà P. trên giường, chị Phan Thị N. (SN 1976, con gái bà P.) chết ngoài hiên nhà.

Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, hai mẹ con bà P. sống cùng nhau. Cả hai mẹ con đang hưởng chế độ của người mắc bệnh tâm thần.

BẢO HƯNG