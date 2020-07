Hai kẻ nổ súng cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội đối diện hình phạt nào?

Video: Camera ghi lại hình ảnh 2 tên cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội vẫn đang phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố và Công an quận Đống Đa điều tra, truy bắt 2 tên cướp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Ngọc Khánh.

Qua kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng hành vi phạm tội của 2 kẻ cướp đã cấu thành tội "Cướp tài sản" theo Điểm a Khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.

"Với số tài sản chiếm đoạt là 924 triệu đồng và chiếc xe máy hiệu Dream thì 2 nghi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân", luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định.

Ngoài ra, luật sư Thơm cho rằng, đối với hành vi dùng súng colt xoay tự chế, bắn đạn thể thao uy hiếp mọi người, nếu kết quả giám định xác định có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng thì nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Mức phạt có thể từ 1 đến 7 năm tù.

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, nơi xảy ra vụ cướp.

"Hành vi phạm tội của các đối tượng rất táo tợn, liều lĩnh, coi thường pháp luật, sử dụng vũ khí xông vào chi nhánh ngân hàng giữa trung tâm Thủ đô để chiếm đoạt tài sản. Cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với khung hình phạt cao nhất mới có đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay", luật sư Thơm nhấn mạnh.

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h54 ngày 27/7, trong lúc cán bộ, nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) đang thực hiện các công việc giao dịch phục vụ khách hàng thì xuất hiện 2 nam giới đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng đi bộ vào ngân hàng.

Một kẻ cầm súng ngắn dạng tự chế đi vào phía trong các quầy giao dịch, hướng đầu súng lên trần nhà bắn một phát đạn và hô “tất cả ngồi im, giơ tay lên”, rồi đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền ném ra sàn phía ngoài.

Kẻ còn lại để một bịch màu đen xuống sàn hô “thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ” rồi nhặt tiền do kẻ cầm súng ném ra cho vào túi màu đen.

Sau khi cướp được tiền, 2 nghi phạm đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục dùng súng đe dọa người dân cướp chiếc xe máy Dream màu mận chín, rồi tẩu thoát theo hướng đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.

Theo cơ quan công an, 2 nghi phạm đều là nam giới. Kẻ cầm súng cao khoảng 1,65 - 1,68m, người dong dỏng, mặc áo chống nắng dài tay màu ghi kẻ ca-rô, quần dài sáng màu, đeo găng tay màu trắng, khẩu trang vải màu trắng, đội mũ bảo hiểm kiểu lưỡi trai màu trắng, đi giày tối màu, đế trắng, đeo hai túi vai chéo, nói giọng miền Bắc.

Nghi phạm còn lại cao khoảng 1,72 - 1,75m, dáng người gầy, mặc áo chống nắng dài tay màu ghi, quần dài vải tối màu, đeo găng tay màu trắng, khẩu trang vải màu trắng, đội mũ bảo hiểm kiểu lưỡi trai tối màu, đi giày kiểu thể thao, nói giọng miền Bắc.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện thì giữ ngay người, phương tiện, hung khí, vật chứng hoặc báo về Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội, số điện thoại 0984.492.614; Công an quận Đống Đa, số điện thoại 0912.221.992, để phối hợp giải quyết.