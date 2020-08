Hai kẻ cướp giật túi xách của phụ nữ bị tóm gọn ở Hà Nội

Ngày 19/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vui (SN 1992) và Trần Trọng Sâm (SN 1998, cùng trú tại Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ) để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo cơ quan công an, khoảng 19h30 ngày 7/8, chị Vũ Thị H. (trú tại Mai Lâm, Đông Anh) lái xe máy từ thị trấn Đông Anh về nhà. Khi qua đoạn rẽ vào thôn Lộc Hà (xã Mai Lâm, huyện Đông Anh) thì bị 2 nam thanh niên lái xe máy hiệu Honda Dream áp sát và cướp giật chiếc túi xách chị H. đeo trên người.

Tài sản bên trong túi xách của chị H. gồm 1 chiếc ví da, 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note FE, 200 nghìn đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân.

2 kẻ cướp bị công an tóm gọn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đông Anh nhanh chóng điều tra, xác minh những kẻ gây án.

Đến ngày 10/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đông Anh bắt giữ được 2 kẻ thực hiện vụ cướp giật trên là Nguyễn Văn Vui (SN 1992) và Trần Trọng Sâm (SN 1998). Tại cơ quan công an, 2 kẻ này đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.