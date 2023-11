Hai huyện miền núi ở Quảng Nam xảy ra động đất

(VTC News) -

Ngày 3/11, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát đi thông báo về 2 trận động đất xảy ra sáng cùng ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trận động đất thứ nhất xảy ra tại huyện Bắc Trà My lúc 4 giờ 41 phút 19 giây, có độ lớn 3.0 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My lúc 8 giờ 45 phút 03 giây, có độ lớn 2.6 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My. (Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu)

Cả hai trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất này.

Cách đây hơn 1 tháng, tại huyện miền núi Nam Trà My cũng xảy ra trận động đất với độ lớn 3,1 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Thời gian qua, động đất liên tiếp xuất hiện tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum - địa phương giáp ranh với huyện Nam Trà My của Quảng Nam và được xem là động đất kích thích, xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước gây áp lực lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, từ năm 1903 đến 2020, tỉnh Kon Tum ghi nhận 33 trận động đất với cường độ M=2,5 – 3,9. Từ tháng 2/2021, động đất xuất hiện và xu hướng gia tăng.

Trong số đó, trận động đất cường độ 4,7 độ richter xảy ra vào hồi 14 giờ 08 phút 04 giây ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay tại tỉnh Kon Tum. Trận động đất này gây tiếng động và rung lắc lớn, ảnh hưởng tới các khu vực lân cận.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã có 8 trạm quan trắc động đất được lắp đặt tại các khu vực của Thủy điện Thượng Kon Tum và Thủy điện Đắk Đrinh (huyện Kon Plông).