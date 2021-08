Hai gia đình xây tầng hầm nuôi 17 con hổ, hàng xóm không hề hay biết

(VTC News) -

Video: Công an Nghệ An phát hiện 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép trong nhà dân (Nguồn: Facebook)

Công an Nghệ An vừa bắt giữ 17 con hổ Đông Dương bị nuôi nhốt trái phép trong 2 nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Sau khi đột kích cơ sở nuôi hổ trái phép này, lực lượng công an phát hiện hàng loạt chuồng sắt ở dưới tầng hầm của 2 nhà dân.

Tại nhà bà Nguyễn Thị Định (SN 1971), ở xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, công an phát hiện 3 con hổ Đông Dương, mỗi con nặng từ 225kg - 265kg. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, bà Định đã xây dựng hệ thống tầng hầm với diện tích 120m2 để nuôi nhốt hổ.

Hổ bị người dân xã Đô Thành nuôi nhốt trái phép. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Cùng thời điểm, lực lượng công an đột kích nhà ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) ở xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành phát hiện 14 con hổ Đông Dương nặng từ 100kg đến 250kg đang nuôi nhốt trong 14 chuồng sắt.

Ông Hiền khai nhận đã cải tạo chuồng trại với diện tích 80m2 và mua số hổ này từ Lào về để nuôi từ khi chúng còn nhỏ, đến nay đã đạt trọng lượng gần 2 tạ mỗi con.

Nhiều hàng xóm nơi các gia đình nuôi hổ trái phép tỏ ra bất ngờ khi cảnh sát đưa 17 con hổ ra khỏi nhà. Họ cho hay, do các chuồng trại nuôi hổ được xây dựng khép kín, tách biệt nên hàng ngày không hề nghe tiếng gầm, hay động tĩnh gì khác thường phát ra trong khu vực này.

Công an Nghệ An cho biết, 17 con hổ được bắn thuốc mê, dùng xe tải chuyển tới khu sinh thái ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) để gửi. Hiện, chủ các hộ nuôi hổ đang bị công an điều tra liên quan tới việc nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.