Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế với 375 hộ dân liên quan ca COVID-19 mới

(VTC News) -

Sau khi bệnh nhân B.V.T (thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương) có kết quả dương tính với virus SAR-CoV-2, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Quảng Tân gồm 375 hộ dân với 1345 nhân khẩu.

Thời gian áp dụng là 21 ngày kể từ 7h ngày 29/1.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 17/1, bệnh nhân dự đám cưới con gái ông T.V.Th ở cùng thôn, có tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19 (ngồi cùng xe đi đưa dâu từ Nam Sách đến Ba Vì và ngược về Nam Sách).

Sau 17/1, bệnh nhân T. chủ yếu sống tại nhà cùng vợ, con trai và các cháu. Ngày 24/1, bệnh nhân đi ăn cỗ cưới, ngồi cùng mâm với 5 người cùng thôn.

Bệnh nhân bị ho từ 13/1, kèm rát họng, có mua thuốc tại nhà nhưng không đỡ. Sau đó, người bệnh đến nhà y tá N.V.L tiêm khoảng 5 ngày (khoảng từ 20/1 đến 25/1).

Ngày 25/1, bệnh nhân xuất hiện sốt, sốt nóng, gai rét, sốt cơn (nhiệt độ cao nhất là 39 độ), ho ít, không đau ngực, không khó thở, đại tiểu tiện bình thường.

Lúc 8h ngày 28/1, bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khám. Qua khu vực sàng lọc phát hiện có sốt và được chuyển vào khoa Truyền nhiễm điều trị, cách ly ngay và được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.