Hải Dương: Kim Thành về đích huyện nông thôn mới

Phát biểu tại lễ, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Thành, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đạt được nhiều thành tích quan trọng. Kinh tế có sự tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Kim Thành có xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ… Song với sự cố gắng, huyện tích cực nắm bắt những tiềm năng, lợi thế khác biệt và đã tạo ra nhiều giá trị riêng có, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Ông Hùng nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Thành cần lưu ý một số điểm sau.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Kim Thành.

Huyện Kim Thành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và sức cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo ra đột phá về phát triển kinh tế - xã hội.

Quán triệt quan điểm “xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội để cộng đồng doanh nghiệp, người dân tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng NTM.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ. Phát triển kinh tế gắn với văn hóa, lịch sử truyền thống, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân để từ đó biến thành sức mạnh nội sinh xây dựng huyện Kim Thành phát triển nhanh và bền vững.

Huyện cần bám sát chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi số để có định hướng ưu tiên phát triển. Tập trung xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng theo ông Hùng, để xây dựng Kim Thành trở thành vùng sản xuất nông nghiệp xanh, sạch và chất lượng cao của tỉnh, thì huyện cần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, lâu dài.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xây dựng bộ máy chính quyền bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tại buổi lễ, ông Phạm Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành cho biết, nhờ có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đến nay, bộ mặt nông thôn và đô thị Kim Thành có nhiều khởi sắc.

Hệ thống giao thông kết nối đồng bộ với 100% đường, thôn, xóm được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện; gần 60km đường thủy nội địa được lắp hệ thống báo hiệu đảm bảo cho các phương tiện lưu thông. Hệ thống thủy lợi được đầu tư, xây mới, nâng cấp.

Trong thời gian tới huyện Kim Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 11 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu, các xã còn lại đạt 80% tiêu chí nông thôn mới nâng cao trở lên.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 3 tập thể, 5 cá nhân; huyện Kim Thành khen thưởng 11 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM của huyện.