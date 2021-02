Hải Dương không cho công nhân ngoài huyện vào làm việc tại Cẩm Giàng

(VTC News) -

Tỉnh ủy Hải Dương vừa phát đi văn bản hỏa tốc số 91 thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp tại huyện Cẩm Giàng, hiện đang thường trú ở các huyện, thành phố, thị xã ngoài huyện thực hiện cách ly tại nhà, tạm thời chưa quay lại làm việc trong vùng dịch huyện Cẩm Giàng.

Công nhân làm việc tại Cẩm Giàng như hiện đang thường trú tại địa phương ngoài huyện sẽ tạm thời chưa quay lại làm việc trong vùng dịch huyện Cẩm Giàng sau Tết Nguyên đán. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, văn bản nêu rõ, sau khi hết thời gian nghỉ Tết, khi doanh nghiệp tại huyện Cẩm Giàng quay trở lại sản xuất, chỉ cho phép công nhân có hộ khẩu thường trú, công nhân ở tỉnh khác đang tạm trú trên địa phận huyện tới công ty làm việc. Những công nhân này phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đang thường trú, tạm trú; sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay khi đến nhà máy, phân xưởng nơi mình làm việc. Những công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính mới được làm việc; nếu nhà máy, phân xưởng nào có công nhân có kết quả dương tính sẽ phải dừng sản xuất. Hết giờ làm việc, những công nhân nêu trên không được di chuyển ra khỏi nơi cư trú.

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đại An (thuộc địa phận phường Tứ Minh, TP Hải Dương) và các doanh nghiệp ngoài địa phận huyện Cẩm Giàng, văn bản thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ, không cho phép công nhân tại địa bàn huyện Cẩm Giàng đến làm việc.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm (mẫu gộp) cho toàn bộ các thành viên trong gia đình của những công nhân này. Căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch bệnh, việc công nhân quay trở lại tiếp tục làm việc sẽ có chỉ đạo sau.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương cũng giao Ban Quản lý các khu công nghiệp vận động những doanh nghiệp nào có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh có thể xin dừng sản xuất, kinh doanh một thời gian.

Cùng với đó, Công an tỉnh Hải Dương tăng cường lực lượng tại các chốt chặn ở các khu dân cư, nhất là ở cổng các khu công nghiệp trên địa phận huyện Cẩm Giàng và khu công nghiệp Đại An để thực hiện nghiêm túc chủ trương cho phép làm việc của các công nhân nêu trên; chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng yêu cầu công nhân cư trú ở địa phương (làm việc tại Cẩm Giàng) phải thực hiện cách ly tại nhà.