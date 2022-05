Hải Dương: Khởi tố kẻ cho vay nặng lãi với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 17/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Xuân Kiên (SN 1985, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng.

Kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương xác định, năm 2017, Trần Xuân Kiên thuê ki-ốt ở phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) để mở dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính.

Trần Xuân Kiên bị khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Từ năm 2017 đến ngày 6/5/2022, Kiên thực hiện 431 lượt cho vay với lãi suất tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5% đến 365%/năm - vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật dân sự quy định.

Đối với đại đa số khách vay, Kiên đều sử dụng hình thức vay tín chấp. Khi vay tiền, khách phải để lại giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân), viết giấy vay tiền theo mẫu Kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản.

Khi khách thanh toán tiền gốc thì Kiên sẽ trả lại CCCD hoặc CMND. Khách vay tiền của Kiên đa số là người dân trên địa bàn TP Hải Dương và huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương).

Cơ quan công an cũng xác định, Trần Xuân Kiên từng có tiền án về tội đánh bạc (năm 2016).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.