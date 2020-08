Hải Dương gia hạn cách ly khu phố Ngô Quyền có ổ dịch COVID-19

Ngày 27/8, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 2558 gia hạn thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố Ngô Quyền (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để phòng, chống dịch COVID-19. Đây là khu phố có ổ dịch COVID-19 ở nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền).

Theo đó, UBND tỉnh quyết định gia hạn thời gian thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu phố Ngô Quyền, từ số nhà 20 đến số nhà 98 bao gồm: phần nhà, đất của các hộ gia đình và phần vườn hoa, vỉa hè phố Ngô Quyền.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Nhà hàng Thế giới bò tươi.

UBND TP Hải Dương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly y tế trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định.

Thời gian áp dụng 14 ngày, kể từ 0h ngày 28/8.

Liên quan ổ dịch 36 Ngô Quyền, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Hải Dương phong tỏa 8 khu dân cư nơi có các ca bệnh; truy vết được 1.458 F1 và 7.301 F2; cách ly tập trung 936 trường hợp; tổng số mẫu xét nghiệm đã làm là 6.413 mẫu (13 mẫu dương tính, 6.400 mẫu âm tính).

Hiện tại, cơ bản ổ dịch được khống chế.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, từ 25/7 đến nay, Hải Dương có 20 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 16 ca bệnh ghi nhận mắc ở cộng đồng.

Ngoài ổ dịch 36 Ngô Quyền, tại Hải Dương còn xuất hiện ổ dịch tại cửa hàng Hiếu Trang (ngã tư Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP Hải Dương).

Đến thời điểm hiện tại truy vết được 820 F1 và 1.759 F2, trong đó 565 F1 chưa qua 14 ngày (được cách ly tập trung) và 255 F1 qua 14 ngày (cách ly tạm thời tại nhà chờ kết quả xét nghiệm) liên quan ổ dịch này.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm là 906 mẫu (2 mẫu dương tính, 618 mẫu âm tính, 285 mẫu đang chờ kết quả).

Chính quyền xã Liên Hồng chuẩn bị ngay 1 Trường THCS làm nơi cách ly tập nếu số lượng F1 tăng lên với quy mô 100 người, đảm bảo đầy đủ công tác hậu cần (có thể mở rộng quy mô lên 150).