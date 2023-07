Hải Dương cho trẻ mầm non nghỉ học tránh bão số 1

Trường Mầm non Quang Thành (Kinh Môn) cho trẻ nghỉ học từ ngày 18-19/7 để tránh bão số 1 Talim. Nhà trường cũng vừa tổ chức cắt tỉa cây xanh để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản trong mùa mưa bão (ảnh nhà trường cung cấp)

Theo tìm hiểu của phóng viên, tùy vào tình hình mỗi cơ sở giáo dục mầm non nhưng trước mắt đa số các trường đều cho trẻ nghỉ từ ngày 18-19.7. Ngoài ra, nhiều cơ sở giáo dục phổ thông khác cũng tạm dừng các hoạt động liên quan tới học sinh, giáo viên.

Các cơ sở giáo dục đều đã triển khai kế hoạch ứng phó bão số 1 theo quy định và phân công các bộ phận, cá nhân liên quan ứng trực 24/24 giờ; chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập, lốc xoáy, gió giật để giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, tài liệu, sách vở, dụng cụ học tập…

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã có công văn yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục tạm dừng các hoạt động (nếu có) liên quan tới học sinh, giáo viên trong thời gian thực hiện công tác ứng phó với bão, mưa lũ theo quy định. Triển khai các lực lượng ứng phó, cứu hộ kịp thời theo phương châm “bốn tại chỗ”. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ; liên tục cập nhật thông tin về tình hình thiệt hại (nếu có) do mưa bão gây ra báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hải Dương, do ảnh hưởng của bão, từ sáng 18.7, gió mạnh dần lên cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 6. Khu vực tỉnh Hải Dương sẽ có mưa, mưa vừa, sau có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa khu vực đông bắc tỉnh từ 80-150 mm; khu vực tây nam tỉnh ở mức 50-100 mm, có nơi cao hơn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; đề phòng ngập úng khu đô thị và các nơi trũng thấp.

(Nguồn: Báo Hải Dương)