Hải Dương cách ly cụm dân cư liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 khi đến Nhật Bản

Ngày 29/8, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2601/QĐ-UBND, thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 khi được test nhanh tại sân bay ở Nhật.

UBND tỉnh quyết định thiết lập vùng cách y tế đối với một phần xóm chợ thuộc thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu (Gia Lộc, Hải Dương), bắt đầu từ nhà ông Phạm Đình Quy đến nhà ông Phạm Đình Phượng (gồm 57 hộ gia đình, 170 nhân khẩu, diện tích 10.000m2).

Cách ly cụm dân cư liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện khi test nhanh tại sân bay Nhật Bản.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Thời gian áp dụng là 28 ngày kể từ 12h ngày 29/8.

Như VTC News đưa tin, hành khách L.T.P.U (nữ, 20 tuổi, trú tại Thượng Bì, Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương) có xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-COV-2 trên chuyến JL752 ngày 25/8, chặng bay Nội Bài - Narita, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản tại sân bay Narita (Tokyo).

Người này ngồi số ghế 46D trên chuyến bay JL752 đi Tokyo (Nhật Bản) ngày 25/8.

Hành khách có đeo khẩu trang trong suốt thời gian check-in cho đến khi lên máy bay.

Theo CDC Hà Nội, trước khi lên máy bay, hành khách có chứng nhận âm tính với SARS-COV-2 do bệnh viện tại Việt Nam cấp. Đại diện hãng bay đã kiểm tra nhưng không rõ tên bệnh viện cấp.

Tại sân bay Narita, hành khách này được xét nghiệm lại bằng phương pháp xét nghiệm kháng nguyên antigen, cho kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Hành khách hiện được theo dõi tại khu cách ly sân bay Narita để thực hiện các phương pháp xét nghiệm sâu hơn.

Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc phối hợp xác minh, khoanh vùng, truy vết và xác định được 24 F1 (trong đó có 12 F1 của huyện Gia Lộc), 33 F2 (gồm 29 F2 của huyện Gia Lộc). Đồng thời, phun khử khuẩn tại khu vực các gia đình có F1. Xã Yết Kiêu cách ly y tế tại nhà đối với những trường hợp F2 và đã xây dựng kế hoạch phong tỏa cách ly.