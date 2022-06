Hải Dương: Bắt giữ vụ vận chuyển linh kiện súng săn trị giá gần 2 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 15/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Ninh Giang kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29H-427.25 do Nguyễn Huy Ninh (SN 1990, trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

Số linh kiện bị thu giữ có thể lắp ráp khoảng 200 khẩu súng săn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 23 thùng linh kiện súng săn (chủ yếu là van điều áp, kính ngắm). Lái xe khai được thuê vận chuyển số hàng trên từ Quảng Ninh về Hải Dương giao cho Hà Thị Lụa (SN 1995, trú tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Làm việc với cơ quan công an, Hà Thị Lụa khai nhận được một người tên Hoa ở Lạng Sơn thuê nhận, cất giữ và bán số hàng trên cho khách có nhu cầu.

Xe vận chuyển linh kiện bị phát hiện, bắt giữ.

Quá trình khám xét, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, thu giữ thêm 146 kiện hàng, 37 bao tải chứa linh kiện súng săn gồm van điều áp, thân súng, báng súng, kính ngắm, máy bơm hơi… mà Lụa cất giấu tại kho chứa hàng và nhà bố đẻ. Tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Theo ước tính, lô hàng trên trị giá khoảng 2 tỷ đồng và có thể sử dụng để lắp khoảng 200 khẩu súng săn với độ nguy hiểm cao, tính năng sát thương rất lớn.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đây là vụ buôn bán linh kiện súng săn lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, bắt giữ trên địa bàn tỉnh.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đang xác minh, làm rõ vụ việc.